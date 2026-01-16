Non è una partita semplicissima quella prevista in calendario, anche se la classifica sembra pronunciare altro. Primo impegno casalingo del 2026 per la Futsal Academy, che ospiterà domani alle 15 al Pala De Angelis di Santa Marinella La Pisana. Sarà una partita molto combattuta, tra due squadre che si conoscono, perché si sono spesso affrontate in serie C1. Solo poco più di un anno fa i romani sconfissero in Coppa Italia i rossoblù per 10-0. Qualcosa che ad oggi sembrerebbe inimmaginabile per quanto avvenuto nel corso del 2025, con la Futsal Academy che ha dimostrato di aver cambiato completamente verso, con i tanti risultati di quest’anno, ultimo dei quali la vittoria in terra sarda contro il Villaspeciosa, che sono lì a testimoniare il curriculum. Un percorso che dice anche che Santomassimo e compagni sanno soffrire e lottare fino alla sirena finale: le ultime quattro vittorie sono state conquistate con un solo gol di scarto. La compagine di Vincenzo Di Gabriele rimane sulle spalle della capolista Ardea, che guida con un solo punto di vantaggio. Assente lo squalificato Cavedal. Discorso diverso per i romani, sempre sostenuti da un pubblico caldo e che sono pienamente dentro alla zona playout.

«Con La Pisana è una partita di cartello – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – la classifica non conta perché loro sono una grande squadra guidata da un allenatore preparatissimo e una società forte. Per vincere ci vorrà una grande partita da parte di tutti e ai ragazzi ho cercato di fargli capire questo in settimana. Abbiamo davanti un percorso difficilissimo fatto di 10 finali. A marzo sapremo per cosa lotteremo perché è ancora presto. Dobbiamo dare tutto ogni partita senza fare l’errore di guardare la classifica o l’avversario. Dipende solo dai nostri atteggiamenti e dalle nostre prestazioni il futuro. Per la formazione valuteremo a ridosso del match chi sta meglio».

Futsal Academy-La Pisana sarà arbitrata da Sergio De Gennaro di Molfetta e Francesco Balistreri di Cagliari. Cronometrista Lorenzo Saiu di Roma 1.

