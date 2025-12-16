Ancora movimenti di mercato nel calcio a 5 locale. La Futsal Academy annuncia di aver chiuso il rapporto con Patrizio Maggi ed Emanuele Di Bonaventura. Per quanto riguarda il portiere, si tratta di una scelta naturale, dopo l’arrivo di Tartabini. Più sorprendente, invece, il cambiamento del pivot, decisivo con la sua doppietta contro l’Ardea. E Maggi ha scelto di scendere in serie C2, dove giocherà con la maglia del Santa Severa, che mette un pezzo importante nella zona terminale del gioco. Su Di Bonaventura, invece, ci sarebbe l’interesse dell’Atletico.

«Patrizio ed Emanuele hanno scelto di indossare una nuova maglia e si trasferiranno in questa sessione di mercato – spiegano dalla Futsal Academy – ringraziamo entrambi per la professionalità ed il contributo dato alla causa rossoblu e gli auguriamo le migliori fortune sportive.

La finestra di mercato ci ha visto perdere parte della rosa costruita in estate, che consideravamo molto competitiva e pronta ad affrontare la nostra prima stagione in Serie B Nazionale.

Nostro malgrado siamo stati costretti ad intervenire per mettere a disposizione del Mister un numero adeguato di giocatori con un tasso tecnico all' altezza per sopperire alle tante partenze inaspettate. Come sempre sarà il campo a dire l'ultima parola».

