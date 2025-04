Rimontona Futsal Academy e la finale nazionale di serie C1 è nel cassetto. Al PalaCesaroni di Genzano è successo qualcosa di clamoroso, con il movimento civitavecchiese che ha raggiunto una delle vette più importanti dell’ultimo ventennio, volendo rimanere anche stretti. Giocondo e compagni battono per 7-6 il Cecchina dopo essere stati sotto per 3-0, con la situazione che non si faceva per nulla semplice ed è difficile sapere quanti avrebbero scommesso su un ribaltamento così repentino, con tutte le indicazioni sullo 0-3 che non erano per nulla positive per il gruppo caro al presidente Elso De Fazi. La partita non comincia bene per la squadra di Vincenzo Di Gabriele, che va sotto nel punteggio per una sbavatura difensiva. E su errore con il portiere di movimento c'è anche il raddoppio degli avversari. Nel finale di tempo diventano addirittura tre i gol del Cecchina, ma nei secondi conclusivi Lopez calcia potentemente al sette della distanza e rimette in piedi la Futsal. A inizio secondo tempo i civitavecchiesi che vanno a -1 con il gol di Morra con un inserimento sul secondo palo. E la rimonta viene completata da una bordata di Lopez bassa sul primo palo. Poco dove avviene l'incredibile con Santomassimo che trova l'angolo lasciato libero per il gol della rimonta. Non è ancora finita, perché in contropiede Morra fulmina gli avversari per il timbro del 5-3. Il Cecchina accorcia, ma non ferma la carica Futsal con Lopez e Santomassimo in rete per chiudere definitivamente l'incontro. Lo spagnolo segna una tripletta stellare. Tutto finito? Neanche per sogno, perché il Cecchina segna per due volte, facendo vivere secondi finali lunghissimi alla Futsal Academy, che però riesce a superare anche questo grosso scoglio ed ad accedere agli spareggi nazionali per la serie B. «Quando tutto sembrava perso - dichiara un emozionato Vincenzo Di Gabriele - ancora una volta questi ragazzi ci hanno fatto emozionare. È stata una partita dove all’interno ce ne sono state mille e i ragazzi sono stati grandissimi mettendo cuore e anima. Questa squadra è unica. Dedico questa vittoria a mia moglie e mio figlio Francesco». Al termine della partita è esplosa completamente la festa della Futsal Academy, sia a Genzano che sui social network, anche con l’esposizione di magliette con la lettera B, perché è praticamente fatta per la serie B. Se da una parte è vero che per essere promossi ci vorrà da vincere anche lo spareggio nazionale, dall’altra le chance di ottenere almeno il ripescaggio sono davvero gigantesche, in una categoria, tra l’altro nazionale, dove Civitavecchia manca da troppo tempo. «Penso ai tempi duri che sono stati – ha dichiarato il presidente della Futsal Academy, Elso De Fazi – penso alla fuga di massa che ci ha consentito di ripartire da zero permettendoci una crescita esponenziale. Penso a quando andava di moda dire che la Futsal Academy non si sarebbe neanche iscritta al campionato. Penso a quando con Andrea abbiamo dichiarato il nostro obiettivo senza alcuna paura. Penso a chi ha sempre parlato male di noi e del nostro mister dandoci la forza che ci occorreva di settimana in settimana. Penso che chi ama questo sport e sa seminare, alla fine raccoglie sempre. Penso a tutti i nostri giocatori, anche quelli di passaggio, che ringrazio per l’impegno e la dedizione. Penso che ancora non sia finita e ci aspetta una doppia finale con una squadra sarda. Penso che noi siamo il futsal e che vogliamo ancora crescere. Penso all’opportunità che daremo a tutti giovani emergenti locali, sempre se lo vorranno. Penso a tutti coloro che si uniranno a noi per crescere insieme. Penso ai nostri tifosi che sono sempre fantastici. Penso ai nostri sponsor che ci sostengono sempre. Penso che se da vincitori dei play off non otterremo la promozione in B, continueremo a tentare di conquistarcela in Sardegna. Penso che nella vita è giusto sognare. Penso alla mia dolce metà che mi segue in tutto ciò che faccio sostenendomi e dandomi sempre il giusto supporto».

