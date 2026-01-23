Nella vita si torna sempre dove si è stati bene. E questo potrà farlo anche la Futsal Academy, con la speranza di uscire ancora una volta con il sorriso sulle labbra. Questo pomeriggio alle 15 la formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele giocherà al PalaCesaroni di Genzano contro il Real Castel Fontana, in quello che sarà il big match di giornata per il girone E.

Di fronte i rossoblù, terzi in classifica con 29 punti, ad uno solo di scarto dalla coppia al comando del raggruppamento, con Ardea e proprio Real Castel Fontana. Con i playoff sempre più chiavi in mano per i civitavecchiesi, ora c’è anche la possibilità di continuare a sparare alto e magari guadagnarsi una posizione che ad inizio stagione era difficilissimo da immaginare. Il pareggio di sabato scorso contro La Pisana non ha certo fermato il sentimento positivo di una squadra che di limiti non se ne posto nemmeno uno fino ad ora e se dovesse fare risultato contro i rossoneri, che nello stile si ispirano al Flamengo, potranno anche sfruttare un calendario che si farà in discesa.

Ma perché si torna sempre dove si è stati bene? Perché la Futsal Academy al PalaCesaroni di Genzano, lo scorso 12 aprile ha vinto la finale dei playoff regionali contro il Cecchina ed ha ottenuto, di fatto, l’accesso alla serie B, un evento tra i più belli dell’anno che ci ha lasciati da poco. Tornando all’attualità, sarà assente lo squalificato Riccitelli.

«Decideremo in queste ore con che formazione giocheremo – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – il PalaCesaroni evoca ricordi bellissimi e per quello è sempre bello tornarci. Loro in casa hanno fatto percorso netto 6 su 6 vinte e sono stati costruiti per vincere con ragazzi provenienti dall’A2. Il pronostico e la carta dicono che la gara sarà complicatissima, ma oggi non scambierei nessuno dei miei giocatori con quelli delle altre squadre perché anche nelle difficoltà sappiamo essere squadra e soffrire. Il campionato non finisce questo fine settimana: è ancora lunga e dobbiamo fare di tutto per entrare nelle prime cinque e andare ai play off che sarebbero un traguardo storico dopo la qualificazione in coppa Italia».

Real Castel Fontana-Futsal Academy sarà arbitrata da Carlo Girone di Taranto e Glauco Sbaccheri di Firenze. Cronometrista Enrico Baratta di Ciampino.

