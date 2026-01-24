Finisce in parità il big match della Serie B di calcio a 5, girone E, tra Real Castel Fontana e Futsal Academy, andato in scena al PalaCesaroni di Genzano. Un 3-3 ricco di emozioni, intensità e colpi di scena, che conferma il valore di entrambe le squadre e lascia alla Futsal Academy la sensazione di aver sfiorato un’impresa su uno dei campi più difficili del campionato.

I rossoblù, allenati da Vincenzo Di Gabriele, arrivavano alla sfida da terza forza del girone, a una sola lunghezza dai rossoneri del RCF, chiamati al riscatto dopo il pareggio interno contro La Pisana. I padroni di casa, squadra di grande qualità e ambizioni di vertice, non avevano mai pareggiato prima di questo incontro.

La partita si accende subito: dopo neanche un minuto la Futsal Academy passa in vantaggio con lo spagnolo Lopez, letale in contropiede. Il Real Castel Fontana prova a reagire, ma Schiavi sale in cattedra con interventi decisivi. Il match è acceso, si sente chiaramente la posta in palio. Il raddoppio rossoblù arriva su schema da punizione: Di Eugenio serve Morra, che incrocia e firma il 2-0. Il RCF colpisce una traversa interna e sfiora più volte il gol, riuscendo poi ad accorciare le distanze per il 2-1 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa i rossoneri trovano il pareggio, ma la Futsal Academy risponde ancora con qualità: Santomassimo inventa, Di Eugenio calcia sotto l’incrocio dei pali per il 3-2. Ancora Schiavi decisivo con una serie di parate straordinarie, ma a quattro minuti dalla fine arriva il 3-3 del Real Castel Fontana. Nel finale concitato espulsioni da entrambe le parti, rosso diretto a Luzzetti tra i rossoblù, e un ultimo assedio dei padroni di casa respinto con cuore, sacrificio e salvataggi miracolosi, compreso quello di Lopez su punizione.

Un pareggio che lascia un po’ di rammarico, ma certifica la forza e la maturità della Futsal Academy, ora terza in classifica a -3 dalla capolista Ardea, pienamente dentro la zona playoff dopo una prova di puro carattere.

