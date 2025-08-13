La questione dei rapporti tra Comune e società continua a tenere banco in città, nonostante siamo a poche ore dal Ferragosto. Va avanti la telenovela Futsal Academy, che sta diventando una valida sostituta al caso Lookman. Come già detto nelle scorse settimane, i rossoblù hanno bisogno di un impianto con parquet al chiuso per poter affrontare il campionato di serie B, dopo il successo ottenuto in maniera davvero folgorante la scorsa stagione.

Proprio per questo motivo la dirigenza ha chiesto al Comune degli spazi al PalaSport, così da poter svolgere attività sia per la prima squadra di serie C, che per la formazione Under 19, che prenderà parte al campionato nazionale. Ma, nonostante le varie richieste fatte tramite, pec, la società del presidente Elso De Fazi non ha ancora ricevuto comunicazione dal Comune in merito alla richiesta di spazi campo al PalaSport Insolera-Tamagnini per gli allenamenti. Va ricordato anche il fatto che il tempo stringe, perché i rossoblù inizieranno la preparazione atletica il prossimo primo settembre e vogliono conoscere in anticipo quale sarà lo scenario, in modo tale da informare anche la Divisione Calcio a 5.

Ma la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e, come già dichiarato, si sta guardando intorno e sta volgendo i suoi occhi sul Pala De Angelis di Santa Marinella. Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Tidei, direttamente dalla Grecia, dove si trova in questo momento in ferie, avrebbe manifestato una forte apertura ad ospitare la Futsal Academy. Il primo cittadino starebbe verificando la possibilità di trovare spazi, di concerto con l’assessora Marina Ferullo, e si è detto disponibile per sostenere le attività della formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele.

Nel caso tutto ciò diventasse realtà, sarebbe l’ennesimo caso in cui un’amministrazione comunale di un altro comune si mette a disposizione di un’associazione sportiva civitavecchiese. Questo, in particolare, nella vicina Santa Marinella, che continua ad ospitare atleti di Civitavecchia, in quello che sta quasi diventando una forte tentazione quasi alla Temptation Island.

Sta accadendo, ormai in diversi ambiti e in diverse discipline sportive, che chi rappresenta Civitavecchia ringrazi più il sindaco Tidei e l’assessora Ferullo, rispetto agli amministratori della cosa pubblica di Civitavecchia, ma si possono fare esempi anche altre realtà al di fuori del comprensorio. Una situazione che sta diventando sempre più incredibile ed ovviamente le colpe non possono riguardano solamente quel politico oppure quell’amministrazione comunale. Fatto sta che il tempo per il via della stagione sportiva stringe ed ancora non ci sono novità su varie situazioni.

