Il Fregene Maccarese alza l’asticella. Dopo una stagione di consolidamento, il club litoraneo è pronto a ripartire nel campionato di Promozione laziale con l’obiettivo chiaro di centrare l'Eccellenza. E le mosse di mercato lo dimostrano. È ufficiale, infatti, l’arrivo del giovane centrocampista Valerio Balleello. Il classe 2007 si unisce alla rosa biancorossa portando freschezza, dinamismo e prospettiva. Un innesto interessante, che testimonia la volontà della società di investire anche sui talenti emergenti.

LE CONFERME DELLE ULTIME ORE. Sul fronte delle conferme, due pilastri restano a disposizione dello staff tecnico anche per la stagione 2025-2026. Si tratta dei difensori Simone Attardo e Mattia Natalini, rispettivamente classe '90 e 2005. Se il primo, grazie ad esperienza e leadership ricopre un valore aggiunto dentro e fuori dal campo, il secondo si è rivelato autore di una recente ottima annata. Il Fregene, con queste operazioni, continua una sessione estiva di calciomercato mirata e ambiziosa, puntando a costruire un gruppo competitivo e affiatato. Lo spogliatoio capeggiato da mister Natalini vuole recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione, e i segnali lanciati sino ad ora vanno tutti in questa direzione.

