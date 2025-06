CERVETERI - Ancora un’impresa memorabile per Francesco De Santis, il giovane atleta etrusca.

Alle finali nazionali dei Campionati di Società Under 23, che si sono disputati a Rieti, Francesco ha conquistato la vittoria nei 400 metri con il tempo straordinario di 46.65, a soli quattro decimi dal suo primato personale. Un risultato di altissimo livello che conferma il talento e la continuità di un atleta già detentore del record italiano Under 20 nei 500 metri, e che continua a portare in alto il nome di Cerveteri in tutta Italia.

«A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Cerveteri – ha detto l’assessore allo Sport Manuele Parroccini – rivolgo a Francesco De Santis un sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni. Le sue prestazioni ci riempiono di emozione e orgoglio. È il simbolo di ciò che lo sport può generare: passione, sacrificio e grandi sogni. Cerveteri è fiera di lui e continuerà a sostenerlo con tutto il cuore».

Francesco si allena quotidianamente sotto la guida di Loredana Ricci, autentica eccellenza dello sport cerveterano, figura di riferimento che con passione e competenza accompagna tanti giovani atleti in un percorso di crescita sportiva e umana.

A Francesco vanno i complimenti e l’abbraccio di tutta la città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA