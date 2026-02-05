Si chiude con un pareggio la 17esima giornata del girone C di Prima Categoria per l’Atletico Focene di mister Cuffaro, che allo stadio Dentali non va oltre l’1-1 contro l’Atletico Casalotti. Una gara intensa e combattuta sin dalle prime battute, con un primo tempo equilibrato in cui le due squadre si affrontano a viso aperto senza però riuscire a sbloccare il risultato. Ritmi alti, tanta lotta a centrocampo e poche occasioni nitide caratterizzano i primi 45 minuti. Nella ripresa i padroni di casa cambiano passo e al 56’ trovano il meritato vantaggio: è Bracamonte a rompere l’equilibrio, finalizzando una buona azione offensiva e facendo esplodere il Dentali. Il Focene sembra in controllo e cerca di gestire il match, ma l’Atletico Casalotti non molla. Gli ospiti, infatti, trovano il gol del pareggio al 78’ con Filacchione, bravo a sfruttare una delle poche disattenzioni della retroguardia focenese e a ristabilire la parità. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa l’intera posta, ma il risultato non cambia. Con questo pareggio l’Atletico Focene consolida il sesto posto in classifica, mentre l’Atletico Casalotti, quartultimo, porta a casa un punto prezioso nella lotta per la salvezza. Un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca per la compagine ospitante, ma che conferma l’equilibrio di un campionato sempre più combattuto.

