Serata complicata per la Handball Flavioni Civitavecchia, sconfitta 30-22 sul campo della Tushe Prato nella seconda giornata di ritorno del girone D di Serie A2. Un passo falso che pesa soprattutto in chiave playoff per la formazione gialloblù allenata da Patrizio Pacifico, arrivata all’appuntamento con il terzo posto in classifica e con l’obiettivo di rilanciare la propria corsa verso le posizioni più alte.

L’avvio di gara aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti per Ferretti e compagne, capaci di restare in partita nei primi minuti e di rispondere colpo su colpo alle iniziative delle padrone di casa. Con il passare del tempo, però, la Tushe Prato ha preso progressivamente il controllo dell’incontro, alzando ritmo e intensità e facendo valere una struttura tecnica e fisica costruita per puntare al vertice del campionato.

Le toscane hanno gestito con lucidità il vantaggio, costruendo un margine sempre più ampio fino al 30-22 finale, che fotografa l’andamento complessivo della sfida. La Flavioni ha provato a restare agganciata al match, ma ha pagato la difficoltà nel contenere la continuità offensiva delle avversarie e nel trovare soluzioni efficaci con regolarità.

Tra le note positive in casa civitavecchiese spiccano le sette reti di Bartoli, principale terminale offensivo delle gialloblù in una serata complicata. Un contributo importante che, però, non è bastato per riequilibrare una gara che con il passare dei minuti è scivolata sempre più nelle mani della Tushe.

La sconfitta riduce sensibilmente le possibilità della Flavioni di lottare per le primissime posizioni, ma la squadra resta comunque terza in classifica e con margini per reagire nelle prossime giornate. Servirà ritrovare continuità di rendimento e solidità difensiva per non compromettere definitivamente il sogno playoff.

Dall’altra parte la Tushe Prato conferma il proprio status di formazione di vertice, proseguendo la corsa per il primato e dimostrando ancora una volta profondità di roster e qualità nelle due fasi. Per la Flavioni, invece, questo stop rappresenta un campanello d’allarme: il campionato entra nella fase decisiva e sarà necessario tornare subito a fare punti per restare agganciati al treno delle migliori.

