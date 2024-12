Quartultima giornata del campionato di Serie D girone H che ha già emesso il suo verdetto più importante con il trionfo della regina Cavese sin dalla scorsa settimana. Domani alle 15 trasferta contro la Romana Fc del tecnico viterbese D’Antoni per una Flaminia in salute che vuole chiudere in bellezza questa stagione negativa nel girone di andata e ottima invece dal giro di boa in poi con i rossoblu che nel ritorno sono stati tra i migliori del raggruppamento. Con ncora 12 punti in palio e la distanza di 8 lunghezze dal quinto posto dei playoff (a 51 punti Ischia, Cassino e la stessa Romana) diventa utopistico sperare di raggiungere la griglia dalla seconda (Nocerina a 53 punti) alla quinta piazza ma la parola d’ordine è provare a fare l’en-plein e poi vedere quello che accadrà. Formazione al gran completo a parte l’assenza del solito Lorusso sempre squalificato con mister Nofri intenzionato a dare fiducia all’undici che ha vinto una settimana fa la gara interna contro il San Marzano. Arbitra Andrea Pani di Sassari, assistenti Beatrice Neroni e Matteo Pernarella entrambi di Ciampino. Questo il programma completo della 31esima giornata: giocata oggi a a porte chiuse Boreale (23)-Cavese (66). Domani alle ore 14.30 Atletico Uri (30)-Nocerina (53) e San Marzano (39)-Budoni (23). Ore 15 Anzio (31)-Sarrabus Ogliastra (43), Cassino (51)-Nuova Florida (29), Cynthialbalonga (42)-Trastevere (38), Ischia Calcio (51)-Gladiator (30), Romana Fc (51)-Flaminia Calcio Civita Castellana (43) e Sassarri Calcio Latte (32)-Ostia Mare (45).

