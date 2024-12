VITERBO – E’ già vigilia dei rispettivi impegni per le gare dei nuovi turni nei campionati di serie D, Eccellenza e Promozione.

Serie D – Domenica alle 15 la più che discontinua Flaminia Calcio di mister Nofri è attesa alle 15 dalla trasferta contro il Grosseto che con i suoi soli 12 punti (due in più dei viterbesi) al momento ha l’etichetta della squadra delusione del girone E trovandosi a 11 punti di distacco dalla capolista Livorno e avendo investito moltissimo per provare a vincere il campionato. Flaminia che sinora nelle gare casalinghe ha sempre distrutto quanto di buono fatto nelle gare esterne e che è chiamata a dare una ulteriore risposta di “efficacia esterna” cercando di serrare le fila in una difesa che a parte la gara con il fanalino di coda Fezzanese ha sempre subito gol. Intanto mercoledì si sono giocate le gare dei 32esimi di Coppa Italia e tra le squadre del girone E sono approdate ai sedicesimi: Sangiovannese ( 2-1 esterno al Figline), Follonica Gavorrano (1-0 casalingo allo Sporting Trestina), Serravezza Pozzi (1-1 e vittoria casalinga ai rigori contro il San Donato Tavarnelle), Livorno (3-1 al Ghiviborgo).

Eccellenza - Settimana dalle grandi manovre in casa Fc Viterbo dopo gli esoneri del tecnico Lillo Puccica, del ds Fioravanti e del mister della Juniores Tessicini. Da martedì il nuovo che avanza è al lavoro al capezzale della grande malata. Nel tardo pomeriggio di mercoledì conferenza stampa alla presenza del presidente Paolo Salaris, dell’amministratore del club Vicnenzo Fiorini, del nuovo allenatore Aldo Gardini e dell’altrettanto nuovo direttore sportivo Mattia Di Loreto che hanno avuto dalla società un contratto biennale per mettere in piedi un progretto vincente che possa riportare il calcio di Viterbo quanto meno alla promozione in serie D. All’unisono i quattro hanno inquadrato la situazione lasciando intendere che il club con impegno ed oculatezza andrà a rinforzare la squadra sulla quale nutrono grande fiducia considerando più che valido l’attuale organico ed hanno parlato di un progetto a medio e lungo termine che sia in grado di dare soddisfazioni ai tifosi gialloblù. Intanto la squadra sta lavorando per preparare il delicato mtch esterno di domenica a Colleferro. Acque più serene in casa dell’ottima Sorianese che forte dei suoi 15 punti e di un a serie di prestazioni eccellenti si sta preparando per la dura gara esterna di domenica alle 11 sul campo della W3 Maccarese, terza forza del torneo. Mercoledì si è giocato il recupero che mancava per completare il quadro di tutte le sfide e relativo alla gara della prima giornata tra Tivoli e Pomezia. Successo dei padroni di casa che si portano a 14 punti in classifica, Pomezia che rimane fermo a 15 e che ha incamerato il suo secondo ko stagionale.