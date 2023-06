CIVITA CASTELLANA - Stefano Avincola, 59 anni, è il nuovo tecnico della formazione Juniores Nazionali della Flaminia Calcio Civita Castellana. Si presenta nella città delle ceramiche con un curriculum di alta qualità: ha allenato le giovanili della Lazio dove ha lanciato anche Alessandro Tuia e l’ex Jacopo Sciamanna; è stato vice campione d’Italia con l’under 17 biancazzurra; ha guidato la Ternana Primavera dove ha allenato anche Leonardo Sernicola, poi serie C e B e per due stagioni ha lavorato con il settore giovanile della Figc, ha ricoperto come vice allenatore questo incarico prima di Simone Inzaghi e poi con Maurizio Sarri sempre con la Lazio.

Ieri l’accordo tra il presidente della società civitonica Francesco Bravini il nuovo tecnico rossoblù: «Ho notato tanto entusiasmo nella Flaminia – ha detto Avincola – mi è stato proposto un progetto calcistico di qualità per valorizzare i giovani del territorio. L’obbiettivo è quello di consolidare il marchio Flaminia e farla diventare punto di riferimento per la Tuscia. Ci sono basi solide e questo è molto importante».

Altra conferma è quella del tecnico i Michele Pagano alla guida degli allievi 2007.

« La società sta lavorando – dice il segretario generale della Flaminia professor Ottavio Macino – per migliorare la qualità delle rose e aumentare la competitività delle squadre. Saremo al via nella prossima stagione sicuramente con tre squadre regionali e chiederemo il ripescaggio di una squadra. Per la prossima settimana abbiamo in programma un raduno dei ragazzi 2005 e 2006 con gli attuali tesserati insieme ad Avincola e a breve comunicheremo i nomi degli altri tecnici delle formazioni giovanili».