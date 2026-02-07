Dopo la bella vittoria conseguita sette giorni fa in casa contro il Sassari Latte Dolce la Flaminia torna a giocare in traferta. Domani alle 14.30 per la sesta giornata di ritorno del girone G di serie D i rossoblu di mister Nofri si recano nella Capitale per una sorta di derby regionale contro l’Atletico Lodigiani. Si gioca al “Francesca Gianni”. Le due compagini sono appaiate in classifica a 32 punti in quinta posizione e sembrano avere le carte in regola per poter conquistare al termine della stagione ad un posto utile per i playoff che era l’obiettivo indicato dalla società la scorsa estate. Flaminia che da domenica scorsa ha messo in mostra anche il campione di casa Alessandro Tuia, ex calciatore professionistica che ha deciso di terminare la sua carriera da calciatore con la compagine della sua città. Match che si preannuncia equilibrato e avvincente anche per l’ottima condizione messa in mostra nelle ultime settimane dall’Atletico Lodigiani decisamente rivitalizzato dalla cura di mister Mariotti subentrato al precedente mister dopo un avvio di stagione completamente negativo. Tra i rossoblù rientra Casoli che ha scontato il turno di stop. Ruolino di marcia dell’Atletico Lodigiani nelle sfide interne caratterizzato da 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, per la Flaminia in esterna 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Dirige il match Andrea Virgili della sezione di Olbia, assistenti Gabriele Lovecchio di Brindisi e Matteo Chiaro di Busto Arsizio.

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA 23ESIMA GIORNATA. Domani alle ore 14.30 Atletico Lodigiani (32)-Flaminia Calcio (32), Sarrabus Ogliastra (29)-Monastir (31, una gara in meno), Calcio Budoni (29)-Annzio (27), Cassino Calcio (14)-Trastevere (43), Montespaccato (19)-Albalonga (30), Real Monterotondo (19)-Scafatese (54), Sassari Calcio Latte Dolce (30)-Olbia (21), Valmontone (34 una gara in meno)-Ischia Calcio (27). Alle ore 18 Nocerina (37)-Palmese (28).