Campionato che sta diventando “stuzzicante” per la Flaminia Calcio. Sono bastate due vittorie consecutive contro Sarrabus Ogliastra in trasferta e con il Sassari Latte Dolce al Madami per rientrare perentoriamente in zona play off. Due vittorie consecutive che nelle precedenti giornate c’erano state soltanto all’esordio con la vittoria contro il Real Monerotondo ed il bis nella seconda giornata con la vittoria contro il Cassino. Infatti a parte i “colossi” Scafatese e l’inseguitrice Trastevere il livellamento è notevole ed ecche che basta una ministriscia vincente per salire sino al quinto posto con il podio che non è poi lontanissimo. Sabato scorso gara giocata con autorità e piglio deciso con la Flaminia in rete con i suoi bomber Tascini che l’ha sbloccata nel primo tempo e con Sirbu che ha raddoppiato nella ripresa. Da segnalare anche l’esordio stagionale di Alessandro Tuia con l’ex calciatotre professionista che ha quindo bagnato positivamente la prima partita con la squadra della sua città. Morale alto e voglia di non fermarsi ad iniziare dallo scontro diretto di domenica prossima nel derbty regionale da giocare contro l’Atletico Lodigiani che in classifica vanta gil stessi punti della squadra viterbese.