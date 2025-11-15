Dodicesima giornata del campionato di serie D e la Flaminia è chiamata a dare un segnale ad un periodo completamente negativo (un punto nelle ultime quattro giornate) nella trasferta di domani a Roma contro il Trastevere, seconda forza del campionato a soli tre punti dalla capolista Scafatese. Ad inizio settimana in casa Flaminia c'è stata una sorta di “reunion” per fare il punto della situazione con la dirigenza che ha chiesto al tecnico Nofri e ai suoi giocatori una inversione di tendenza a questo stato di cose che ha portato la compagnia rossoblù a ridosso della zona play out. Le motivazioni per il match odierno contro la seconda della classe ci sono tutte. Rientra nella formazione titolare l'attaccante Tascini, assente nelle ultime giornate per un forte stato influenzale e la sua mancanza si è fatta decisamente sentire. Dirige la sfida il signor Gabriele Framba della sezione di Torino, assistenti Matteo Lauri della sezione di Gubbio e Nicolo Selleri della sezione di Bologna. Il programma completo della dodicesima giornata di andata è il seguente: Domani alle 14 Nocerina-Sarrabus Ogliastra . Alle 14,30 Albalonga-Atletico Lodigiani, Anzio-Sassari Calcio Latte Dolce, Montespaccato-Real Monterotondo, Palmese-Valmontone, Scafatese-Ischia Calcio, Trastevere-Flaminia Calcio e alle 15 Olbia-Monastir. La parte alta della classifica dopo undici turni: Scafatese 24; Trastevere24; Nocerina 21; Albalonga 19, Valmontone e Calcio Budoni a 18. Flaminia in undicesima posizione con 13 punti.