Buone indicazioni dall’amichevole del weekend: intensità e crescita per le rossoblu del Fiumicino Women, attese domani dal ritorno alle gare ufficiali. In attesa della ripartenza del campionato, le fiumicinesi sfruttano al meglio quel che è stato un otttimo banco di prova contro la Romulea. Un confronto impegnativo, ricco di spunti tecnici e indicazioni importanti per lo staff aeroportuale, utile per mantenere alto il ritmo partita in vista del ritorno ai tre punti in palio. La sfida ha messo di fronte due squadre determinate, con il Fiumicino capace di tenere testa all’avversaria per buona parte dell’incontro. Per due terzi di match le ragazze hanno risposto colpo su colpo, mostrando organizzazione, intensità e spirito competitivo. Solo nell’ultima frazione si è registrato un calo di ritmo, fisiologico dopo aver speso molto sotto il profilo fisico e mentale. Al di là del risultato, il test ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di crescita del gruppo. Partite come questa contribuiscono a consolidare consapevolezza e maturità, aiutando le giocatrici a superare i propri limiti e a misurarsi con standard sempre più elevati. Lo staff continua a lavorare quotidianamente su mentalità e identità di squadra, elementi che le calciatrice del Fiumicino dimostrano di incarnare con passione, entusiasmo e grande voglia di migliorare. Un atteggiamento che lascia ben sperare in vista della ripresa alle competizioni ufficiali, quando in palio torneranno i punti ma, soprattutto, la possibilità di tradurre in risultati concreti il percorso di crescita intrapreso.

