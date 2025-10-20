Una giornata di Promozione, valevole per il girone A, da dimenticare per il Fiumicino che incassa una pesante sconfitta interna per 0-6 contro un Borgo Palidoro in grande spolvero. Un derby che ha visto i padroni di casa in evidente difficoltà fin dalle prime battute, travolti da un avversario cinico e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio ogni incertezza difensiva. La squadra di mister Lodi non è mai riuscita a entrare realmente in partita. Già nel primo tempo il Borgo Palidoro ha indirizzato il match con due reti, per poi dilagare nella ripresa, complice anche il tentativo fiumicinese di scoprirsi per rientrare in gara. Tentativo vano, che ha lasciato spazio alle ripartenze letali degli ospiti, bravi ad affondare il colpo e chiudere definitivamente la contesa. Sugli scudi Franchi, autore di una doppietta e autentico trascinatore dei giallorossi, a segno anche Cuscianna, Corrias, Gabrielli e Savarino. Un successo netto e meritato che lancia il Palidoro al secondo posto in classifica, a quota 13 punti, in compagnia dell’Olimpus Roma. Le ambizioni della squadra appaiono ora più che mai legittime, con un gruppo in crescita e un gioco sempre più convincente. Per il Fiumicino, al contrario, è tempo di riflessioni. Il risultato pesante - aggravato da una seconda frazione di gioco in cui gli aeroportuali si sono disuniti - non ammette repliche e impone una settimana di duro lavoro per ripartire e voltare pagina il prima possibile.

