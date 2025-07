Il Fiumicino Calcio infiamma il proprio mercato estivo con colpi che profumano di casa. In vista della prossima stagione, che vedrà la società rossoblu impegnata nel campionato di Promozione, gli aeroportuali hanno deciso di puntare su volti noti e affidabili. Riportando in squadra, dunque, due pedine chiave del passato recente: Andrea Perocchi e Luciano Molon. Una combo di ritorni importanti, che testimoniano la volontà del club di costruire un gruppo competitivo, unito e pronto a lottare per risalire in Eccellenza. Perocchi, centrocampista classe ’96, è un profilo che non ha bisogno di presentazioni per i tifosi fiumicinesi. Giocatore di sostanza, dotato di visione di gioco e leadership naturale, torna a indossare la maglia del Fiumicino. Il suo ritorno rappresenta non solo un rinforzo tecnico ma anche un valore aggiunto in termini di personalità nello spogliatoio. Stesso discorso per Molon, portiere dalle spiccate doti tecniche e atletiche, che in passato aveva già lasciato ottimi ricordi. Tra reattività e svariate qualità, garantisce caratteristiche preziose in una categoria che si preannuncia combattuta e livellata verso l’alto.

LA CONFERMA DI DE NICOLO: UNA CERTEZZA IN DIFESA. A completare un primo quadro di mercato positivo, arriva anche la conferma di uno dei pilastri della passata stagione: Vincenzo De Nicolo. Difensore centrale solido, esperto e affidabile, ha conquistato la fiducia della società e dello staff tecnico grazie alla sua costanza di rendimento e al carisma dimostrato in campo. Il suo rinnovo, infatti, rappresenta un segnale di continuità e stabilità. Fondamentale per gettare le basi di un progetto tecnico credibile.

