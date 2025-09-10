Velocità, spettacolo e passione per il mare: Fiumicino si appresta a diventare per tre giorni la capitale italiana della motonautica. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, infatti, la città ospiterà il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, tappa conclusiva del campionato italiano Moto d’Acqua, con oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia nello specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari. Organizzato dall’Asd Cast Sub Roma 2000, con il sostegno della Federazione Italiana Motonautica (Fim) e il patrocinio delle istituzioni locali e nazionali - tra cui Regione Lazio, Comune di Fiumicino, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Coni - l’evento promette uno show unico che unisce sport, spettacolo e coinvolgimento del pubblico.

TRE GIORNI DI GARE E SPETTACOLO SULL'ACQUA. Il programma sportivo prenderà il via domani con le verifiche tecniche e le prime prove libere, mentre sabato 13 e domenica 14 si entrerà nel vivo delle competizioni. Le gare inizieranno alle 9.15 con le prove libere, per poi proseguire dalle 11.45 con le manche ufficiali. Saranno diciassette le categorie in gara, spaziando dalle classi giovanili a quelle dei veterani: tra queste, Freestyle, Ski F1, Ski F2, Ski Superjet, Runabout F1 e F2, Endurance, e le categorie Spark e Ski Giovanile (12-14 e 15-18 anni), con moto capaci di raggiungere anche i 145 km/h. Ogni classe disputerà due manche in un tracciato posizionato vicino alla riva, pensato per offrire agli spettatori il massimo della visibilità e dell’emozione. Per chi non potrà essere presente a Fiumicino, tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Motonautica.

MOTONAUTICA PER TUTTI. Oltre alle gare, l’evento si propone come un’occasione per avvicinare il pubblico al mondo della motonautica. Domani saranno organizzate sessioni teoriche dedicate alla guida e alla sicurezza in mare, mentre venerdì sarà possibile provare direttamente la guida di una moto d’acqua, grazie alla presenza degli istruttori federali Fim. L’iniziativa, totalmente gratuita, è rivolta a curiosi e appassionati di tutte le età ed è curata dall’Asd Cast Sub Roma 2000 con la collaborazione delle associazioni CSR Promotion e Smile Events. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 06 50654067.

