La vittoria di misura per 1-0 nella gara d’andata, firmata dal gol di Maduka, alimenta sempre di più le possibilità di passaggio del turno per il Fiumicino. Quest'ultimo, alla ricerca dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Promozione 2025-2026, torna in campo oggi pomeriggio per il match di ritorno contro l’Atletico Capranica. In palio, il pass per il prossimo turno. Fischio d’inizio previsto alle ore 15:30 in quel dello Stadio Morera, in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di insidie.

I rossoblù di mister Lodi si presentano con il vantaggio maturato al Pietro Desideri, ma consapevoli che nulla è ancora deciso. Il regolamento della competizione permette infatti di qualificarsi anche con un pareggio, dando così alla compagine fiumicinese la possibilità di avanzare con due risultati su tre. Tuttavia, come dimostrato già nella gara d’andata, l’Atletico Capranica è un club ostico, solido e organizzato, e venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico.

Lo spogliatoio rossoblù, in attesa dell’esordio ufficiale in campionato - previsto per domenica 21 settembre in casa contro l’Atletico Cimina Falisca - ha l'obiettivo di continuare il cammino in coppa, per dare subito un segnale forte alla stagione. Compattezza e motivazione restano i punti di forza per Forcina e compagni, che fin dalle prime uscite stagionali hanno dimostrato grande coesione e spirito di sacrificio. Qualità che saranno fondamentali, per affrontare al meglio la trasferta sul difficile terreno di gioco del Capranica.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA