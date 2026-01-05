Fiumicino e Grifone impattano sull’1-1 nella 16esima giornata del girone A di Promozione, al termine di una gara intensa, divertente e ricca di occasioni. Un risultato che lascia più di qualche rimpianto ai rossoblu di mister Albano, protagonisti di una prestazione in costante crescita e vicini al colpo grosso nel finale. Il primo tempo si apre su buoni ritmi, con entrambe le squadre pronte a giocarsela a viso aperto. A rompere l’equilibrio sono gli ospiti, che trovano il vantaggio grazie a Trincia, abile a sfruttare una delle poche disattenzioni della retroguardia di casa. Il Fiumicino accusa il colpo ma non si disunisce, continuando a macinare gioco e a cercare con insistenza la via del pareggio. Nella ripresa gli aeroportuali alzano ulteriormente il ritmo, guadagnando campo, intensità e qualità nelle giocate. La pressione costante viene premiata al 70’, quando Lombardi svetta di testa e firma l’1-1, riaccendendo l’entusiasmo del Pietro Desideri. Il pareggio galvanizza i padroni di casa, che nei minuti successivi sfiorano anche il sorpasso, mettendo più volte in difficoltà il Grifone. Il finale è incandescente. Al 96’, sull’ultimo pallone del match, le proteste del Fiumicino esplodono per un contatto in area ai danni di Munaretto che l’arbitro decide di non sanzionare. Un episodio che lascia grande amarezza tra i fiumicinesi, convinti di meritare il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare una vittoria pesantissima. Nonostante il rammarico, resta una prestazione più che convincente. Quinto risultato utile consecutivo e nono posto in campionato confermato, in attesa di sfidare nell'imminente turno infrasettimanale il Città di Cerveteri. Grifone che invece, a sua volta, sarà impegnato con il Tolfa, per mantenere o migliorare l'ottava posizione attuale.

