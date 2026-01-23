La 20esima giornata del campionato di Promozione, girone A, propone una sfida interessante allo stadio Fronti, dove domenica, con fischio d’inizio alle ore 11.15, il Fiumicino di mister Albano farà visita al Santa Marinella. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscattarsi dopo il pesante ko esterno per 4-1 contro il Borgo Palidoro. Una battuta d’arresto che non ha comunque compromesso il cammino dei tirrenici, attualmente sesti in classifica e ancora pienamente in corsa per le zone nobili della graduatoria. Davanti al proprio pubblico, il Santa Marinella cercherà una risposta immediata in termini di carattere e prestazione. Di fronte ci sarà un Fiumicino in fiducia, reduce dal successo casalingo per 2-1 sull’Atletico Monterano. Tre punti importanti che hanno permesso ai rossoblù di consolidare la nona posizione e di guardare con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione. La formazione di Albano punta a dare continuità ai risultati, consapevole delle difficoltà di una trasferta tutt’altro che semplice. Si preannuncia dunque una gara equilibrata, con entrambe le squadre motivate: da un lato il Santa Marinella, deciso a ripartire dopo l’ultimo passo falso, dall’altro un Fiumicino intenzionato a confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultima uscita. Al Fronti, domenica mattina, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una sfida intensa e combattuta.

