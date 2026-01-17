Dopo aver fermato la capolista Atletico Cimina Falisca con una prova di grande carattere, il Fiumicino è pronto a tornare in campo con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria del 2026. Domani, allo stadio Pietro Desideri, va in scena la 19esima giornata del girone A di Promozione, con i rossoblu che ospiteranno l’Atletico Monterano. Una sfida importante, non solo per i punti in palio, ma anche per dare continuità alle buone sensazioni emerse nell’ultimo turno. La squadra allenata da mister Albano, attualmente undicesima in classifica, arriva all’appuntamento forte dello 0-0 strappato sul campo del Cimina Falisca, un risultato che ha confermato solidità difensiva, organizzazione e spirito di sacrificio. Ora, però, serve trasformare la solidità in concretezza per fare un ulteriore passo avanti. Di fronte ci sarà un Monterano in cerca di riscatto. Gli ospiti occupano la penultima posizione e sono reduci da una pesante sconfitta casalinga per 0-5 contro il Borgo Palidoro, altra formazione di vertice. Un risultato che rende l'Atletico una squadra ferita, ma anche potenzialmente pericolosa, determinata a reagire. Per il Fiumicino sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta mentalità, evitando cali di concentrazione e cercando fin da subito di imporre ritmo e gioco. Il fattore campo e il sostegno del pubblico del Desideri potrebbero fare la differenza in una partita che si preannuncia combattuta.

