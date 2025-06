Per Andrea Ancora la carriera di arbitro potrebbe terminare tra qualche giorno, visto che tra i primi cinque nomi che saliranno in serie A e B non c'è il suo, che è in nona posizione. Le sue intenzioni, tra l'altro, sono quelle di non continuare in questo ambito, ma in quello del calcio, per mettere a frutto gli insegnamenti che ha ricevuto nel corso di 18 anni di carriera. Per il momento si sta godendo la Calabria con la sua compagna Sara, una giovane insegnante di Ostia Lido, ma poi comincerà una nuova avventura. L'aspirazione del fischietto ladispolano è di entrare in qualche società calcistica da dirigente, un ruolo che può gli si addice per le sue competenze maturare in questi ultimi anni da arbitro professionista. Molte società calcistiche del territorio gli stanno facendo la corte per assicurarsi una giovane competente e qualificato, una pedina di fondamentale importanza per avere maggior peso anche nei tavoli federali. Staremo a vedere cosa succederà, di sicuro i club del comprensorio possono effettuare un grande acquisto.

