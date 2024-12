Finisce con onore l'avventura della Dinamo Ladispoli ai playoff, sconfitta in gara 2 al Pala Sorbo dalla Petriana. Troppo netta la differenza con la squadra capitolina, costruita per essere promossa in Serie C, club storico con un secolo di storia nel mondo del basket.

Ma nonostante la sconfitta per 44-84, della splendida serata di mercoledì ricorderemo un palazzetto dello sport gremito da oltre 500 tifosi che hanno ribadito l’amore per la Dinamo Pallacanestro.

Una compagine che per otto mesi ha combattuto oltre le aspettative.

Una compagine che per otto mesi ha fatto sognare gli sportivi, ha entusiasmato con prestazioni esaltanti, ha conquistato un fantastico secondo posto in campionato, arrivando fino alle semifinali dei play off promozione. Poi l’ostacolo è stato troppo alto, la Petriana è strutturata per salire di categoria, probabilmente vincerà la finale. Il presidente Fois ha voluto ringraziare i tifosi, confermando la volontà di lavorare nei prossimi giorni per allestire una squadra competitiva.

«Siamo contenti al di là del risultato che è giunto contro una grande formazione. Abbiamo fatto tanto, tantissimo. Siamo stati tutti bravi, compresi i nostri tifosi , ai quali promettiamo di costruire una rosa in grado di poter lottare per il vertice anche nel prossimo campionato».

