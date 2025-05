Sarà un altro fine settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione turistica per il Palazzetto dello Sport. Già prima dell'inaugurazione ufficiale, quel fiore all'occhiello di quella che sarà la Città dello Sport un progetto sognato dall'amministrazione ma che sta già diventando a fatti straordinaria realtà concreta, il nuovo Palazzetto dello Sport che sarà presentato il prossimo lunedì 26 maggio, è stato teatro di attesissimi appuntamenti su scala non solo regionale, bensì nazionale. Con atleti, ragazzi e bambini provenienti da tutta Italia e per ogni disciplina. A partir dalle finali di pallavolo OPES che tra tesserati, società, giocatori, dirigenti, allenatori ed accompagnatori hanno proiettato a gustarsi i primi caldi estivi di Santa Marinella tremila persone, che hanno assaggiato le spiagge, la storia e la cultura santamarinellese. Passando per il karate con la Dragon Cup, che ha richiamato appassionati, interessati e talenti da tutta italiani per testare la grande tradizione del Kung Fu tradizionale. Fino all'ultimo grande appuntamento prima del taglio del nastro di lunedì prossimo, nel week end a partir da oggi fino a domenica, è prevista infatti una nuova invasione, tra giovani talenti e accompagnatori più delegazione dell'Asc, Attività Sportive Confederate, per le finali di Ginnastica Artistica Nazionali che domineranno spalti e palcoscenico del nuovo impianto cittadino. Un fiore all'occhiello pensato e concretamente realizzato per tutte le sue discipline, all'avanguardia e dunque, fattivamente, polifunzionale. Dalla pallavolo al karate culminando nella ginnastica, in attesa del calcio a 5 e del basket, per quella che tornerà al tempo stesso e soprattutto ad essere la nuova casa di tante realtà del territorio.

