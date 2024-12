Si è svolto a Tarquinia sabato scorso presso l'impianto “Franco Guidozzi”, organizzato dalla locale Atletica 90, una manifestazione di atletica leggera aperta a tutte le categorie federali, denominata “Trofeo Città di Tarquinia”.

Presenti in gara accompagnati dai loro tecnici Salvatore Nicosia, Antonino Morabito e Gianpaolo Carletti, alcuni atleti della Finass Viterbo e dell'Atletica Alto Lazio che hanno ottenuto podi e buone prestazioni tecniche. Altrettanti record personali per gli atleti Alto Lazio impegnati nei 400 metri con Enrico Bossi che si migliora ancora correndo in 52”93 ottenendo il 2° posto assoluto ed il 1° della categoria Allievi così come Michela Castagna che corre in 1’06”54, Simone Conti 55”74 e Claudio Giulianelli 58”90. Tra i giovanissimi della Finass in evidenza Stella Fabbretti che vince nei 50 metri nelle F5 con il tempo di 9”92, la sorella Bianca 3^ nei 200 metri con 37”41 nelle F8. Nei 1000 metri Sofia Della Rosa corre in 3’54”29, Gabriel Vecchietti è 4° con 3'26”12, Alessandro Fabbretti è 5° con 3'30"75 (3° nell'alto con 1,31 metri) e Marco Della Rosa al personale nell'alto con 1,10 metri.

