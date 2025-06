Una gran festa davanti ai protagonisti dei successi degli ultimi tempi ed alle generazioni crescenti, con tanti ragazzi a fare da sfondo. È quella che ha organizzato l’Evergreen con un evento che è andato in scena all’Arena Pincio. Di fronte a un folto pubblico, la società del presidente Thomas Paolini ha festeggiato i trofei vinti nelle ultime settimane, ovvero la Coppa Provincia di Viterbo di Terza Categoria nel calcio a 11 e la Coppa Lazio di serie D di calcio a 5. A guidare la cerimonia, l’allenatore della squadra di calcio a 11, Mauro Zampollini, che ha fatto da presentatore, facendo inserire e intervenire i protagonisti del mondo Evergreen.

Tra i tanti che hanno parlato al microfono, è sicuramente spiccato Daniele Marinaro. Il capitano della squadra di calcio a 5 ha annunciato, anche con un po’ di comprensibile commozione, che lascerà la squadra ed appenderà gli scarpini al chiodo, per dedicarsi maggiormente agli impegni personali e familiari. Da segnalare anche l’intervento di Fabio Marconi, già allenatore e tra i motori principali del club, che ha annunciato che entrerà a far parte della società anche come calciatore.

Presente anche l’allenatore del Santa Marinella, Daniele Fracassa, da sempre legato per amicizie al mondo Evergreen. C’erano anche alcuni giocatori tesserati per altre società, che, da qualche settimana, vengono dati in odore di passaggio ai gialloblu. Dopo il 1° luglio si saprà se si trattava semplicemente di una presenza di cortesia o di amicizia, oppure se c’era qualcosa di più.

In tutto questo va ricordato che l’Evergreen non ha solamente vinto due coppe, ma ha anche ottenuto due promozioni, che lanciano il club del presidente Thomas Paolini in Seconda Categoria di calcio a 11 e in serie C2 di calcio a 5, dove troverà un folto gruppo di squadre locali, come Atletico, Quartiere Campo dell’Oro e Santa Severa. Nel campo grande si rivedrà anche il derby tra Evergreen e Csl Soccer, che hanno ottenuto i due posti a disposizione per salire dalla Terza Categoria, con la provincia di Viterbo che è rimasta a secco perché a ottenere il salto sono state due società civitavecchiesi.

L’appuntamento è stato dato, quindi, alla prossima stagione, non prima di un buffet conviviale. Nel corso della cerimonia l’argomento non è stato trattato, ma l’Evergreen dovrebbe proseguire le sue attività soprattutto al campo Luca Di Ianne di San Gordiano, probabilmente anche aumentando gli spazi campo per via degli importanti numeri che la società sta facendo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA