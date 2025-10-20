Festa doppia per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi, nel giorno in cui festeggiavano il 75esimo anniversario dalla fondazione della società, hanno esordito nel campionato di serie A battendo al Moretti Della Marta i Cavalieri Prato per 41-34 e conquistando i primi 5 punti stagionali, grazie al bonus offensivo.

La gara è iniziata bene per i padroni di casa che in pochi minuti sono andati due volte a meta con Cioffi e D’Onofrio, entrambe trasformate da Cozzi per il parziale di 14-0. Reazione veemente degli ospiti che con due mete trasformate hanno pareggiato. Nel finale di tempo il Crc è tornato avanti con un calcio piazzato di Cozzi, prima della terza meta del Prato, trasformata, che ha chiuso il primo tempo sul risultato di 17-21. La ripresa si è aperta con la meta di Lottering, trasformata da Cozzi, per il nuovo vantaggio dei civitavecchiesi. Ancora bella reazione dei Cavalieri di nuovo avanti prima con una meta, non trasformata, e poi con un calcio piazzato. Sotto 24-29 e spinti dal bel pubblico accorso i biancorossi sono tornati a spingere trovando la meta con D’Aleo, trasformata da Cozzi, e poi un calcio piazzato sempre con Cozzi. Nel finale quinta meta del Crc grazie a Castellucci, con trasformazione di Cozzi e risposta proprio negli ultimi secondi del Prato con una try non trasformata. Il Civitavecchia Rugby porta quindi a casa cinque punti, lasciandone due al Prato.

«C’era curiosità per vedere all’opera la nostra squadra con i nuovi innesti – commenta il presidente del Crc Andrea D’Angelo – e devo dire che abbiamo assistito ad una partita importante e che ha fatto capire quali sono i nostri valori. E’ stata una grande giornata di festa per il 75esimo anniversario della nostra società ed è stato bello vedere tanta gente, tante ragazze e ragazzi presenti. Ringrazio tutti per essere venuti».

«Dal 20 agosto la mia squadra si allena duramente – afferma Umberto De Nisi, allenatore del Crc – e fare cinque punti in casa all’esordio è una grande soddisfazione. Ci sono dei meccanismi da sistemare visto che siamo un gruppo con tanti elementi nuovi ma siamo stati molto intensi perché tenevamo in modo particolare a dare questa gioia ai nostri tifosi e alla società».

@RIPRODUZIONE RISERVATA