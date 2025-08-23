Tolfa e Ladispoli le prime due avversarie di campionato del Cerveteri, che all'esordio si recherà in collina per affrontare una delle formazioni più titolate per la vittoria finale. Non era mai successo, invece, che il derby con il Ladispoli ci fosse alla seconda giornata. La sfida contro i cugini tirrenici è in programma al Galli, dove si assisterà una gara da sold out.

«Due gare molto difficili - esordisce Ferretti - - Tra l'altro a Tolfa giocheremo nella prima uscita amichevole sabato prossimo, e capire di che pasta sono fatti. Ottima squadra, vista sulla carta. Il derby con il Ladispoli - prosegue il tecnico - è una gara che sfugge a ogni pronostico. I tifosi vogliono vincerlo, ci tengono tantissimo. Mi stanno arrivando tanti messaggi, spero di non deluderli» . Prime due partite, quindi, che sulla carta rimangono insidiose, anche se il campo reciterà un altro ruolo. Sale l'entusiasmo in città, per i tifosi vincere contro il Ladispoli ha un significato grandissimo.

