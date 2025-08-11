Non è stato ancora definito il calendario delle amichevoli del Cerveteri, che lunedì 18 agosto si radunerà al Galli per iniziare la preparazione agli ordini di Marco Ferretti. E' la quarta stagione sulla panchina cerite, non di fila, ma spalmata negli anni l'avventura in verdeazzurro è partita nel 2012 . Un campionato di Promozione vinto, e due salvezze, una in Eccellenza, la più recente lo scorso anno.

«Diciamo che è la squadra dove ho vinto di più cui sono molto legato. Ecco perché lo scorso anno ho scelto di andarci ed ora di rimanerci. C'è tanta voglia di far bene, la squadra è giovane, conosco alcuni dei ragazzi presi e quindi spero di essere il condottiere giusto - ha detto mister Ferretti – ecco, quello che mi piacerebbe avere, è la gente allo stadio. Cerveteri è una città che ha alle spalle una bella tradizione, se ci seguissero di più sarebbe il massimo per arrivare a conquistare dei traguardi. I tifosi lo scorso anno ci sono stati vicini, c'erano gli ultras ogni domenica, non ci hanno abbandonato mai» . E a proposito di tifoseria, ad alimentare passione sarà il derby con il Ladispoli, una sfida che va oltre al calcio, ha un significato sociale che ha radici profonde, dagli anni 70.

«Me lo dicono in tanti, vincere il derby contro il Ladispoli equivale a una vittoria del campionato . Spero che il sottoscritto riesca a regalare ai tifosi questa grande emozione», conclude Ferretti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA