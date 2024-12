Cercasi disperatamente vittoria in casa Favl Cimini Viterbo con i tre punti che mancano dallo scorso 11 febbraio e con i “soli” due punti ottenuti nelle ultime 4 uscite che non possono venire archiviati con il sorriso tra i denti. È vero che il Campus di domenica non era l’ultimo della classe ma l’ennesimo pareggio (e gol subìto) in zona Cesarini lascia con l’amaro in bocca e conferma i limiti caratteriali e di concentrazione della compagine di mister Castagnari scivolata a 17 punti dal primo posto e a 16 dalla seconda piazza nel giro di poche settimane visto che sino allo scorso febbraio si parlava di corsa al 2° posto finale. Il tutto con una partita da recuperare. Intanto nelle ore successive al pareggio con il Campus Eur il club gialloblu ha ufficializzato di aver risolto consensualmente il rapporto con i calciatori Ilie Ovidiu Morariu e Sene Pape Ibrahima. “La società - si legge nella nota - augura ai giocatori le migliori fortune per il prosieguo di carriera”. Un segnale che sa quindi di incominciare a chiudere i conti di una stagione avara di grandi gioie e non potrà essere l’eventuale quinto posto finale (ancora possibile) ad ammorbidire un cammino costellato da troppi intoppi e passi falsi con lo score generale di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Mercoledì occasione del parziale riscatto con il recupero interno contro il Ladispoli, terzultimo della classe. Urge la vittoria per provare a lottare quanto meno per la quinta piazza contro una rivale che nelle ultime 11 partite ha ottenuto tre punti (tre pareggi) e che ha vinto il suo ultimo match lo scorso 17 settembre 2023. Della serie domani o mai più.

