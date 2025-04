Fabrizio Fattori sarà sulla panchina dell’Evergreen anche nella prossima stagione. Lo ha annunciato il club gialloblu, ancora prima che termini la stagione del campionato di serie D. L’ex pilastro dell’Atletico ha dimostrato subito di essere un tecnico di valore alla sua prima esperienza da mister, ottenendo, di sicuro, almeno il secondo posto con la squadra nel girone C di serie D. Mancano sole due giornate al termine e l’Evergreen si giocherà il tutto per tutto per provare a sorpassare la capolista Casale di Roma, la quale non sta mollando nulla e sta proseguendo in una serie infinita di vittorie. Il campionato dei gialloblu è stato impattante, con qualche rammarico solo per un breve periodo di flessione, che sta costando la vetta. Ma anche col secondo posto ci sono ottime probabilità di avere quantomeno il ripescaggio in serie C2. Nella cadetteria regionale si prospetta un affollamento di squadre locali: oltre all’Evergreen figureranno Atletico, Quartiere Campo Oro e Santa Severa. «Lo annunciamo con orgoglio prima che la stagione finisca – affermano dalla società del presidente Thomas Paolini – indipendentemente dai risultati sportivi finali che sono senza dubbio eccellenti, frutto di un lavoro fantastico. Perché il Mister incarna completamente i nostri valori, i nostri principi, la nostra identità e noi siamo fieri di diventare grandi insieme». Intanto domani sera l’Evergreen debutterà in Coppa Lazio, con la prima gara del gironcino contro il Castello alle 20.30 all’arena Secondiano Cosimi.