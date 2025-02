Fari puntati sulle Sniperine CRT per il fine settimana hockeystico civitavecchiese. Con le squadre maschili che osservano un turno di riposo a scendere in campo sono le ragazze di capitan Novelli che alle ore 14 al PalaMercuri disputeranno la prima partita in casa della stagione contro il temibile HC Milano Quanta. Le meneghine lo scorso anno beffarono le civitavecchiesi nella semifinale scudetto e negli ultimi anni tutti i trofei femminili si sono combattuti proprio fra Milano e Civitavecchia. «La partita contro Milano ha sempre un sapore speciale - afferma il presidente Riccardo Valentini - e sono certo che le ragazze sapranno trovare le giuste motivazioni. Sappiamo che le gare vere sono quelle dei playoff ma siamo imbattuti in campionato e vogliamo mantenere questo trend il più a lungo possibile». Le convocate: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Mara Faravelli, Martina Mori, Federica Ercolani, Eleonora Raia, Veronica Novelli, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Desirè Capodimonte. La mattina in quel di Velletri in scena anche la formazione Under 12, targata Pizza a Volontà e guidati dalle coach Giannini e Gavazzi. I giovanissimi Snipers affronteranno alle ore 10.15 i padroni di casa dei Castelli Romani e alle ore 12 il Kemarin.

