È giunto il momento topico della stagione dell’Evergreen. Infatti i gialloblù sono attesi dalla finale della Coppa Provincia di Viterbo di Terza Categoria, che metterà in palio un posto nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Avversario dell’undici di Mauro Zampollini sarà il Monterosi. La Lnd Viterbo ha ufficializzato nella giornata di mercoledì data, orario e luogo dell’epilogo stagionale, che si disputerà questa domenica a Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo, con fischio d’inizio alle ore 17. «Mancano pochi giorni all’atto Finale di questa stagione che ha regalato emozioni a dismisura e che vede i nostri ragazzi giocarsi un trofeo importantissimo contro una squadra storica come il Monterosi, che sta ripartendo dopo aver giocato per diversi anni tra serie C e serie D. Sarà una partita dura, come d’altronde non potrebbe essere altrimenti una finale, di certo tutta l’Evergreen sarà al fianco dei gialloblù per raggiungere l’obiettivo e chiama a sostegno tutti i propri tifosi per riempire dei nostri colori il Villa Park». In semifinale i civitavecchiesi hanno avuto nettamente ragione del Tuscia United per 4-1 ed ora vogliono conquistare anche questo trofeo, che hanno affrontato con il massimo della concentrazione e dell’impegno. Per la società del presidente-giocatore Thomas Paolini potrebbe essere il secondo alloro, dopo la Coppa Lazio vinta dalla squadra di calcio a 5 di Fabrizio Fattori, che ha ottenuto il pass per la serie C2.

