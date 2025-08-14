Importanti colpi per l’Evergreen in vista della prima partecipazione al campionato di Seconda Categoria. La società del presidente Thomas Paolini non vuole farsi trovare impreparata ed ha fatto alcuni colpi per alzare l’asticella e il livello tecnico della squadra, anche con alcuni giocatori conosciuti nel territorio. Di uno se ne era parlato diffusamente nel corso della cerimonia di fine stagione all’arena Pincio, ovvero Fabio Marconi, che era già nei ranghi gialloblù come allenatore del settore giovanile ed ora farà parte anche della squadra allenata da Mauro Zampollini.

Per lui tanto Tolfa nel corso degli anni, che ha accompagnato anche nei momenti migliori della sua storia, tra Promozione di alto spessore ed Eccellenza. Dentro anche un altro esterno d’attacco di livello, come Giordano Mojoli, che andrà ad arricchire il bagaglio tecnico della squadra. Scuola Civitavecchia, l’attaccante mancino ha giocato tante gare con il Tolfa, prima di girare tra Dlf, Atletico Santa Marinella e Manciano.

Dentro anche Riccardo Buono e il centrocampista classe 2005 Roberto Butuc, che tornano in squadra dopo un periodo di assenza. In particolare Butuc ha fatto parte dei gruppi di Promozione di Santa Marinella e Tolfa. E poi una pioggia di riconferme: Lorenzo Angeloni, Francesco Animobono, Matteo Bartoloni, Michele Bencivenga, Daniele Berardozzi, Riccardo Buono, Michele Carlini, Leonardo De Gennaro, Samuele De Martino, Raffaele Di Grazia, Rabbi Fazle, Simone Fuschini, Matteo Gagliardi, Lorenzo Gallo, Lorenzo Luciano, Sasha Marini, Fabio Paolini, Thomas Paolini, Mattia Sisillo, Lorenzo Spinelli.

Quindi tantissimi elementi che bene hanno fatto nella scorsa stagione, quando i civitavecchiesi sono riusciti a salire di categoria grazie al successo nella Coppa Provincia di Viterbo, quando travolsero in finale, a San Giovanni in Tuscia, per 5-0, riuscendo così ad avere il pass, in una stagione dominata, nella provincia viterbese, dalle civitavecchiesi, visto che il campionato di Terza Categoria è stato vinto dalla Csl Soccer.

