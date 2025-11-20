L’Evergreen conquista con merito l’accesso al secondo turno di Coppa Lazio di C2, confermando la propria solidità e determinazione. Dopo il 2-1 dell’andata, i gialloblù di mister Fabrizio Fattori si ripetono anche nella gara di ritorno sul campo romano dei Forty Fighters, imponendosi ancora per 2-1 e blindando così la qualificazione. La squadra civitavecchiese scende in campo con personalità, consapevole dell’importanza del risultato e della voglia dei capitolini di provare a ribaltare il punteggio.

Il primo tempo è combattuto e molto tattico, con l’Evergreen bravo a gestire i ritmi, respingere la pressione avversaria e costruire le basi per colpire nella ripresa. I civitavecchiesi vanno in rete al 1’ della seconda frazione grazie a Spinelli, lesto a finalizzare un’azione ben orchestrata. Al 15’, poi, arriva il raddoppio firmato Marcucci, bravo a concludere un’azione corale che testimonia la crescita e la consapevolezza della squadra.

L’Evergreen resta compatto, difende con ordine sul baricento avanzato da parte dei capitolini e porta a casa un successo importante, frutto di attenzione, carattere e concretezza. Nel prossimo turno i gialloblù affronteranno il Gaeta, un test impegnativo che misurerà ulteriormente le ambizioni della formazione civitavecchiese, che richiederà uno sforzo logistico per andare a giocare al confine con la Campania.

@RIPRODUZIONE RISERVATA