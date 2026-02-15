Il Civitavecchia Calcio travolge 4-0 il Grifone Gialloverde al Centro Logistico della Guardia di Finanza e si prende con autorità uno scontro diretto pesantissimo per la corsa playoff nel girone A di Eccellenza. Serviva una prova di carattere e personalità alla Vecchia di Roberto Macaluso: detto, fatto. I nerazzurri salgono al quarto posto con 44 punti, quando mancano nove giornate al termine della regular season. Senza Mocanu, out per un problema all’inguine, e con Di Bari non al meglio inizialmente in panchina, i civitavecchiesi approcciano la gara con l’atteggiamento giusto. Al 24’ Fontana si procura e trasforma con potenza e precisione il calcio di rigore dell’1-0. Il Grifone fatica a reagire e al 35’ arriva il raddoppio: azione innescata da De Costanzo e finalizzata da Avellini. Ordinata, concreta, padrona del campo: la Vecchia va al riposo avanti 0-2 senza aver praticamente rischiato. Nella ripresa i romani provano ad alzare il baricentro. Massella ci tenta in un paio di occasioni, ma la difesa regge e l’unica vera conclusione nello specchio viene neutralizzata dall’attento portiere nerazzurro. De Rosa sfiora il tris, fermato da un salvataggio di Liotta, ma è solo questione di tempo. Al 36’ Fontana firma la doppietta personale, salendo in doppia cifra stagionale con 10 reti, e al 47’ Avellini cala il poker, coronando una giornata da protagonista assoluto. Un 4-0 netto, mai in discussione, che avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più ampie.

SODDISFATTO IL TECNICO MACALUSO. Nel post gara Macaluso ha commentato con soddisfazione: «Sono rimasto molto soddisfatto di questa prestazione e di questo successo che abbiamo ottenuto. Non abbiamo mai rischiato niente, tant’è che il Grifone Gialloverde ha tirato in porta solamente una volta nel corso di tutta la partita. Noi abbiamo segnato quattro reti ma avremmo dovuto fare anche altri gol. Per questo successo voglio ringraziare tutto il mio staff tecnico che ha consentito di preparare al meglio l’incontro e di mettere i ragazzi nelle condizioni di esprimersi al massimo delle loro capacità».

La Vecchia rilancia così le proprie ambizioni e si rimette pienamente in zona playoff, pronta a giocarsi fino in fondo le ultime nove finali della stagione.

