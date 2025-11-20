Carrie Proietti dimostra con forza che la passione non ha età. A 61 anni continua a brillare nella categoria bikini master, tenendo il passo – e spesso superando – atlete con vent'anni in meno. I suoi risultati parlano da soli: prima classificata alla PCA East Italy, seconda al Campionato Italiano PCA e un prestigioso quarto posto al Mondiale PCA in Galles. Traguardi straordinari, resi ancora più incredibili dal fatto che Carrie sia atleta agonista da soli due anni.

Seguita dal bodybuilder e preparatore Cristiano Feoli, con cui forma un binomio vincente, Carrie è ormai una delle realtà più solide e in crescita del culturismo civitavecchiese e non solo, capace di portare in alto il nome della città in competizioni di livello internazionale.

La sua determinazione è un esempio per tutti: Carrie continua a dimostrare che quando impegno, costanza e cuore si incontrano, nessun limite è invalicabile. E i prossimi obiettivi, già in cantiere, promettono di essere ancora più ambiziosi.

