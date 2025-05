Anche quest’anno tornano le soddisfazioni di grande respiro per Erasmo Sabatini. Il preparatore dei portieri civitavecchiese ha festeggiato il successo della rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, che allo stadio Barbetti di Gubbio, conosciuto per essere il campo dove si gioca la serie C, ha battuto il Parma per 1-0 e si ha portato a casa la finale della terza edizione del Torneo della Pace riservato alle selezioni femminili. Si tratta di un gruppo che ha condiviso poco tempo, ma è riuscito a costruire qualcosa di grande. Un trionfo costruito in pochi giorni, tra ragazze che non si conoscevano, arrivate da club diversi da tutta Italia, dai campionati regionali e dalla Serie C. Ma più di tutto, si sono fatte ricordare. Sotto la guida del tecnico Marco Canestro, le giovani calciatrici hanno trovato subito un’identità comune, trasformando un gruppo nuovo in una squadra vera. Ed in questo contesto è stata rilevante la figura di Erasmo Sabatini, che, ormai da numerosi anni, fa parte dell’ambiente delle rappresentative Lnd, con cui si è messo in mostra a livello nazionale e non solo.

