Domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 16.30 presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano in via Cassia Cimina 8 si parlerà di questo appuntamento, firmato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano del Lazio che durerà sette settimane, ovvero nei mesi di giugno, luglio e agosto in collaborazione con la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e la Scuola Marescialli Aeronautica Militare. Saranno presenti il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Il colonnello Gianluca Spina, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e l’assessore allo Sport Emanuele Aronne. Invitati Il Cip di Viterbo, le associazioni sportive, le federazioni, gli enti di promozione e la stampa. Al termine della conferenza sono state programmate un serie di partite di calcio tra bambini sul manto erboso dello stadio interno alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito a cui hanno aderito grazie all’interessamento alla Delegazione della Figc di Viterbo, società del capoluogo e della provincia. Infine sono previste anche gare di atletica leggera e nuoto. Quest’estate pertanto per i ragazzi che vogliono praticare attività multidisciplinari c’è la possibilità di partecipare a due centri estivi. Si va dal nuoto alla pallavolo, alle arti marziali fino al baseball, al calcio, alla danza sportiva, al tiro con l’arco e via dicendo. Tutto in collaborazione anche in questa edizione con il Cip (Comitato Italiano Paraolimpico) regionale e provinciale. Nella quota di partecipazione è previsto il pranzo e l’abbigliamento. Saranno a disposizione dei tecnici federali e professori di educazione fisica, guidati dal professor Adriano Ruggiero, coordinatore tecnico provinciale del Coni. Per le informazioni si può chiamare il numero 3386054654 oppure inviare una e-mail a viterbo@coni.it. Per le iscrizioni www.lazio.coni.it.

