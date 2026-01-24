Un successo che vale doppio, forse triplo, per il Quartiere Campo dell’Oro, che al Vittorio Tamagnini supera con autorità il Corchiano per 3-0 e si regala una serata da incorniciare nel campionato di Serie C2 girone B. I gialloverdi di Umberto Di Maio sfruttano al meglio l’occasione offerta dal turno e, complice la sconfitta della Canottieri Lazio, agganciano il terzo posto in classifica, entrando a pieno titolo in zona playoff.

Contro un Corchiano reduce da due vittorie consecutive e deciso a giocarsi fino in fondo la corsa salvezza, il QCO disputa una gara praticamente perfetta. I padroni di casa prendono in mano il match fin dalle prime battute, controllano il gioco e chiudono tutti gli spazi agli avversari, trovando le reti decisive con Mondelli, Lipparelli e Pernelli. Un 3-0 netto che certifica il momento estremamente positivo dei gialloverdi e alimenta sogni e ambizioni in vista del finale di stagione.

Soddisfatto mister Umberto Di Maio a fine gara: «Abbiamo disputato un’ottima partita, giocata molto bene. La fase difensiva è stata eccellente, abbiamo concesso pochissimo. Il risultato poteva essere anche più largo se avessimo sfruttato meglio alcune ripartenze. I ragazzi trottano, hanno dato tutti il massimo e li ringrazio per la grande prestazione. Andiamo avanti così».

Sensazioni contrastanti invece per l’Evergreen, che torna da Ronciglione con un pareggio per 2-2 nel proprio impegno di Serie C2. Un punto che conferma la solidità dei gialloblù civitavecchiesi guidati da Fabrizio Fattori, ma che allo stesso tempo fa perdere un po’ di contatto con la zona playoff. Le reti di Mori e Mojoli permettono all’Evergreen di restare in partita contro un Ronciglione determinato a centrare una salvezza tranquilla.

Il match è intenso, combattuto e segnato anche da episodi che pesano sull’andamento della gara. A sottolinearlo è il direttore sportivo Giancarlo Miri: «È un risultato che non ci soddisfa pienamente. La partita è stata molto combattuta, in un ambiente caldo e complicato. L’arbitro non ci ha aiutato, anche se non vogliamo scaricare tutto su di lui. Abbiamo subito due espulsioni pesanti, quella di Mori con rosso diretto e quella di Paolini per doppio giallo. Nel finale potevamo addirittura vincerla, ma abbiamo sbagliato un tiro libero. Ripartiamo da qui, perché la squadra ha dimostrato di avere voglia e carattere».

Il cammino dell’Evergreen resta comunque positivo, mentre il QCO può legittimamente sognare in grande.

@RIPRODUZIONE RISERVATA