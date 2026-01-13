Doppio successo per le Sniperine in quel di Bomporto dove si è giocata una giornata del campionato femminile, organizzato su concentramenti.

Le civitavecchiesi "vendicano" sportivamente parlando l'eliminazione in Coppa Italia da Vicenza e battono 6-2 le Devil Girls, nella prima gara di giornata.

Per vincere la seconda c'è invece bisogno dei rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 e che anche gli overtime non erano stati utili a sbloccare il match.

Per le Sniperine 5 punti in due partite, molto preziosi in chiave classifica.

«Ottime prestazioni in entrambe le partite - afferma Veronica Novelli - le due squadre affrontate sono tra le più forti in campionato ed abbiamo utilizzato la nostra esperienza in campo per arrivare alle vittorie. Complimenti anche alla nostra new entry Chiara De Meo (2011), molto giovane e che è riuscita a sostenere alla grande le due sfide».

I presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Laura Giannini, Mara Faravelli, Eleonora Raia, Chiara De Meo, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Sara Colonnelli, Martina Succi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

