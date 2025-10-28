Doppio successo all'esordio nella categoria under 20 per i giovani della Cv Skating. Sul campo neutro di Empoli i ragazzi di coach Gavazzi hanno dapprima sconfitto per 5-4 dopo i tiri di rigore gli avversari dell'Hc Milano e poi hanno agevolmente sconfitto i Corsari Riccione per 12-1.

Un doppio successo che lascia ben sperare, soprattutto perchè i nerazzurri partecipano alla categoria con tantissimi ragazzi sotto età, fra cui il portiere Stefano Travaglione, classe 2010, autore di una partita strepitosa contro Milano.

«Abbiamo iscritto la categoria - spiega il presidente Valentini - per far giocare ancora di più i nostri brillanti giovani, non solo quelli che già militano in serie A ma anche gli altri che stanno lavorando duramente per crescere di livello. Lo spirito di gruppo che si è respirato mi è molto piaciuto, i ragazzi sono stati coesi ed hanno vinto in campo ma soprattutto fuori dal campo. Il giovanile serve a formare gli atleti della futura senior e partite avvincenti come quelle che si sono giocate domenica contribuiscono sicuramente a questo obiettivo».

I presenti: Giulia Mollica, Stefano Travaglione, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Ruggero e Bernardo Meconi, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Marco Garbetta. Allenatrice: Martina Gavazzi.

