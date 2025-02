Arriva una doppia vittoria dalla onerosa trasferta al sud per gli Snipers VR3, seconda formazione senior della Cv Skating, militante in serie C. Al sabato pomeriggio, in quel di Palermo, match rocambolesco con i civitavecchiesi che chiudono il primo tempo avanti 5-1, si fanno raggiungere sul 6-6 ma nel finale piazzano la zampata vincente con Davide Trotta per l'8-7 conclusivo.

Domenica mattina invece, purtroppo, la vittoria arriverà a tavolino visto che a causa della copiosa pioggia caduta sulla pista scoperta di Bari, il match non si è potuto disputare.

«Sono contento di come i ragazzi hanno reagito sabato - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - nonostante un roster con enormi assenze, fra cui quella di tutti i portieri, chi è stato chiamato in causa ha risposto presente e anche una volta subito la rimonta non hanno perso la testa e sono tornati a giocare come sanno. Ne è uscita una bella partita e non possiamo che sottolineare l'enorme ospitalità che ha contraddistinto i nostri amici di Palermo. Per la gara di Bari, ci è dispiaciuto molto: abbiamo fatto tantissimi chilometri per onorare l'impegno e purtroppo non siamo riusciti a giocare. Il problema di impiantistica sportiva è un problema noto e diffuso in tutta Italia, specie al sud. Speriamo che l'amministrazione locali doti al più presto la squadra avversaria di una struttura adatta e coperta».

I presenti degli Snipers VR3: Riccardo Valentini (portiere), Samuele D'Angelo, Mattia Padovan, Davide Trotta, Laura Giannini, Ailen Acevedo. Allenatore: Riccardo Valentini.

