Turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza con le gare della penultima giornata di andata. Torna al successo la Viterbese che si è impostata a Roma contro il fanalino di coda Aurelia Antica Aurelio per 2-0 con le reti di Vivacqua e Iurato al 33' e al 45' del secondo tempo. Match che si poteva mettere male con i romani che hanno fallito un calcio di rigore con Di Fabio al 25' della ripresa. Rigore calciato alto con palla sopra la traversa della porta difesa da Bertollini. Viterbese che ha premuto sull'acceleratore fallendo troppe occasioni da gol in un match che poteva essere chiuso prima. Al termine del match mister Gardini ha elogiato il gruppo per l'abnegazione nel cercare la vittoria contro un'Aurelia che nonostante i suoi limiti evidenti e l'ultimo posto in classifica ce l'ha messa tutta per cercare di evitare il ko. In casa Viterbese ora si attendono i necessari rinforzi e non è da escludere che nelle prossime ore non possa arrivare qualche giocatore già da poter schierare o quanto meno andare in panchina nella gara interna di domenica al Rocchi per il derby contro il Civitavecchia. Turno invece da cancellare per la Sorianese che ha perso per 3-0 sul terreno del Rieti in un confronto condizionato dalla rete iniziale del Rieti messa a segno da Tirelli. Sabini che poi nella ripresa verso la parte conclusiva del confronto hanno messo al sicuro il risultato. Intanto campionato sempre di più nel segno della regina Aranova capace anche di vincere a Civitavecchia e che guida con un incredibile + 10 sui Monti Prenestini.