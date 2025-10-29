Ancora grandi risultati per la Dynamika Ninja Warriors. Il team locale ha dominato la scena alla finale del Campionato Regionale svoltasi a Nettuno, portando a casa tanti podi nelle rispettive categorie. Un risultato che testimonia l'impegno e la preparazione dei nostri atleti. Questi i piccoli atleti che si sono piazzati sul podio: Mya Monti, Nicole Loru, Ginevra Loru, Gioia Canè, Nicole Molonia e ancora Giovanni Mercurio, Flavio Ascanio Bassetti, Mirko Di Cesare, Nicole Ricciardi, Tyra Cardaccio, Margherita Scorpioni, Valerio Printempi, Diego D'Errico, Thea Spadone, Marta Angieri.

A coronare il successo, Michelle Monti si riconferma Campionessa Italiana Fiocr per il formato short (3/4 km) nella categoria femminile 14/15 anni, un risultato eccezionale che sottolinea la sua costante eccellenza. «Avanti tutta! - dichiarano dalla Dynamika - complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico per questi straordinari traguardi».

