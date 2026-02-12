Vecchie glorie: tra calciatori , dirigenti e allenatori del calcio a Cerveteri, convocati al ristorante Zia Maria a Sasso per una cena - reunion, organizzata da Stefano De Santis, per anni allenatore della DM 84. Sono attese 130 persone alla serata di domani sera alle ore 20.30 , per incontrarsi, rivedersi , celebrando i migliori anni di calcio etrusco. Ci saranno gli allenatori che hanno fatto la storia del calcio, i presidenti e calciatori, tra questi Stefano Di Lucia, unico cerveterano ad aver giocato in serie A, con la maglia della Pistoiese. Una serata che si annuncia carica di ricordi e aneddoti, raccontati al microfono nel corso della serata.

