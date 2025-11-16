Due punti sprecati e bicchiere mezzo vuoto. E’ questa l’estrema sintesi della partita casalinga della 3epc Pallavolo Civitavecchia, che sabato pomeriggio si è arresa al Don Orione al quinto set di una partita che ha ampiamente superato le due ore di gioco (15/25 – 16/25 – 25/22 – 27/25 – 8/15).

Nei primi due set le ospiti hanno avuto la meglio sulle civitavecchiesi in modo netto, con queste incapaci di reagire con un attacco che è risultato inadeguato al sistema di gioco delle romane. Le rossoblù del capitano Federica Belli, che festeggiava proprio sabato i suoi 29 anni, hanno timidamente provato una reazione nel terzo set approfittando di un calo della squadra romana si sono imposte per 25/22, riaccendendo la propria motivazione e l’interesse dei tifosi in tribuna .

Tiratissimo il quarto set, tra molti errori da ambo le parti e un Giovanni Guidozzi nervosissimo che è stato anche sanzionato da un cartellino giallo per un eccesso di esuberanza: la Pallavolo Civitavecchia trascinata da una ottima prova della veterana Claudia Cammilletti ha così scippato il set al Don Orione portando la sfida al quinto, ma è proprio qui che le energie mentali e fisiche si sono esaurite non permettendo alle padrone di casa la clamorosa rimonta.

Deluso e comprensibilmente contrariato l’allenatore delle rossoblù Giovanni Guidozzi che ha fine partita ha così commentato: «Don Orione è unja buona squadra ma noi abbiamo giocato una partita pessima e sbagliando tantissimo, addirittura più di 30 errori e in serie C questo si paga. L’approccio è stato da dimenticare, forse salverei la reazione ma abbiamo dimostrato che ci manca qualcosa in attacco, dobbiamo battere meglio e difendere meglio. Ci prendiamo il punto ma questa era una partita spartiacque da vincere per aprire il divario in classifica e non l’abbiamo fatto».

Una sconfitta per la Pallavolo Civitavecchia che ha comunque portato in dote un altro punto per muovere la classifica, che dopo sei giornate le vede ancora saldamente nelle zone alte del girone C al terzo posto con 14 punti. Il campionato è ancora lungo e la sensazione che la squadra sia attrezzata per fare un buon percorso, anche se alla distanza l’assenza di un centrale di riferimento potrebbe farsi sentire.

Per il momento è preferibile che il gruppo prosegua il cammino in campionato concentrato di partita in partita, evitando distrazioni provenienti da obiettivi ambiziosi come i playoff.

